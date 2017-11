Pkw-Fahrer kracht gegen Laternenmast und flüchtet

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer prallte am Dienstagmorgen gegen einen Laternmast in Weinzierlein und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Autofahrer war zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr auf der Neuseser Straße in Richtung Kernmühle unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Erlachstraße verlor der Fahrer offensichtlich die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr gegen einen Laternenmast aus Beton. Nach erster Schätzung entstand dabei ein Schaden von etwa 3 500 Euro.



Die an der Unfallstelle vorgefundenen Fahrzeugteile können einem bestimmten Fahrzeugtyp zugeordnet werden. Es handelt sich demnach bei dem Fahrzeug um einen silberfarbenen Opel Astra, Typ G, Baujahr bis 2004. Das Auto müsste im Frontbereich stark beschädigt sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, setzen sich mit der Polizeiinspektion Zirndorf unter der Telefonnummer 0911 96927-0 in Verbindung.