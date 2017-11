Peter Sadlo: Schlagzeuger aus Zirndorf stirbt nach Operation

Der weltweit bekannte Schlagzeuger Peter Sadlo ist tot. Der 54-Jährige starb in der Nacht zum Freitag an den Folgen einer Operation. Peter Sadlo ist in Nürnberg geboren und wuchs in Zirndorf auf. Sadlo lebte bis zuletzt im Neufahrn bei Freising.Der Schlagzeuger dozierte bis zuletzt an der Hochschule für Musik und Theater in München. Dort zeigte man sich bestürzt über den Tod Sadlos: "Die Mitglieder der Hochschule blicken mit Bestürzung und tiefem Schmerz in den Abgrund der Realität, dass Peter Sadlo nicht mehr bei uns ist", schrieb Präsident Bernd Redmann auf der Hochschul-Website. Sadlo war seit 1985 an der Hochschule tätig. Er habe als weltweit bekannter Ausnahmemusiker die künstlerische Entwicklung des Schlagzeugs wie kein anderer vorangetrieben.Im vergangenen Jahr war Sadlo mit dem Frankfurter Musikpreis ausgezeichnet worden. Das Kuratorium würdigte ihn damals als musikalischen Allrounder, der durch sein künstlerisches Schaffen und sein internationales Renommee zu einem Botschafter kultureller Vielfalt geworden sei.