Palm Beach und Therme Fichtelberg: Kristallbäder-Chef Heinz Steinhart ist tot

Wie der Bayerische Rundfunk am Mittwoch meldet, starb Bäderbetreiber Heinz Steinhart an einem Krebsleiden. Der Geschäftsführer der Kristallbäder AG wurde 73 Jahre alt. Steinhart wurde am Montag beerdigt.



Zur Gruppe gehören 15 Unternehmen. Unter anderem das Kristall Palm Beach in Stein bei Nürnberg und die Therme in Fichtelberg, die 2012 abgebrannt ist.



Zudem gehört die Deutsche Edelsteingesellschaft zur Kristallbäder-Gruppe. Insgesamt arbeiten 850 Menschen für die Gruppe. Der Hauptsitz ist in Stein bei Nürnberg im Kreis Fürth.