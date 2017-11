PUR in Fürth: So haben die Gewinnerinnen das Konzert erlebt

Weitere Tourtermine in Franken



Ulrike und Belinda haben beim Gewinnspiel von inFranken.de mitgemacht und durften nicht nur das Konzert von PUR in Fürth erleben, sondern auch die Band treffen. Insgesamt sei es ein unvergesslicher Abend "mit vielen Gänsehaut-Momenten" gewesen, so Ulrike Schmidt in ihrer begeisterten Rückmeldung am Tag nach dem Konzert. "Es war wirklich der Wahnsinn und wird uns immer im Gedächtnis bleiben", so Ulrike weiter in ihrer Mail.Wer PUR live sehen möchte, kann sich über zwei weitere Konzerttermine in Franken freuen. Außer in Fürth tritt die Band noch am 28. April in der Oberfrankenhalle Bayreuth auf. Am 27. Juli sind sie dann noch mal im Schloss Eyrichshof bei Ebern zu sehen