Obdachlosen-Mord in Fürth: Zweiter Tatverdächtiger festgenommen

Im Zusammenhang mit dem Gewaltdelikt an einem 57-jährigen Obdachlosen in der Fürther Südstadt im März 2016 ist die Kriminalpolizei erneut einen wichtigen Schritt weitergekommen. Ermittlern gelang die Verhaftung des zweiten Tatverdächtigen.Wie berichtet war der 57-Jährige am 07. März diesen Jahres in einem seit mehreren Jahren leerstehenden Wohngebäude in der Schwabacher Straße in Fürth tot aufgefunden worden. Die anschließende Obduktion ergab, dass der Mann einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war.Aufgrund der kriminalpolizeilichen Ermittlungen stießen Beamte der Fürther Mordkommission auf zwei Obdachlose, gegen die sich ein dringender Tatverdacht richtete. Einer der beiden, ein 58-Jähriger, ist Anfang April 2016 in anderer Sache in Leipzig verhaftet und inhaftiert worden . Ihm wurde der Haftbefehl des Amtsgerichtes Fürth wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes eröffnet.In enger Zusammenarbeit mit den Landeskriminalämtern Bayern, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen gelang es am vergangenen Samstag den 30-Jährigen in Sachsen-Anhalt festzunehmen. Auch gegen ihn erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bereits im Vorfeld Haftbefehl wegen Mordverdachts. Der Mann wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt, telte die Polizei mit.