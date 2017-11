Obdachlosen-Mord in Fürth: Tatverdächtiger festgenommen

Die Ermittlungskommission "Villa" der Fürther Kriminalpolizei ist im Zusammenhang mit dem Gewaltverbrechen an einem 57-jährigen Obdachlosen in der Fürther Südstadt einen großen Schritt weitergekommen.



Ein 57-jähriger Obdachloser ist am 7. März in einem seit mehreren Jahren leerstehenden Wohngebäude in der Schwabacher Straße in Fürth tot aufgefunden worden. Die anschließende Obduktion ergab, dass der Mann einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist.



Nun stießen die Fahnder auf zwei Männer, beide Obdachlose, gegen die sich mittlerweile ein dringender Tatverdacht richtet. Einer der beiden, ein 58-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger, war Anfang April 2016 aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls in anderer Sache in Leipzig festgenommen und inhaftiert worden. Zwischenzeitlich wurde diesem ein Haftbefehl wegen des Tatverdachts des Mordes eröffnet. Derzeit laufen die Vernehmungen des Mannes.



Fahndung nach zweitem Tatverdächtigen läuft noch

Auch gegen den zweiten noch Gesuchten besteht zwischenzeitlich ein Haftbefehl wegen Mordverdachts. Nach ihm wird derzeit gefahndet. Die Ermittler konnten sich zwischenzeitlich ein Originalbild der 12-saitigen Gitarre des 57-jährigen Opfers beschaffen. Mit dieser soll er unter anderem in den Stadtgebieten Nürnberg und Fürth unterwegs gewesen sein. Die Ermittler interessiert nun vor allem der Verbleib der Gitarre.



Sie könnte möglicherweise aber auch vor dem Gewaltverbrechen den Besitzer gewechselt haben. Wer Hinweise auf die Gitarre geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Fürth oder dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken, Rufnummer: 0911 2112 3333, in Verbindung zu setzen.