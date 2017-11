Neue Messungen in Fürth: Feiermeile nicht zu laut

In Fürth tobt seit Jahren ein Streit um den Lärm in einer beliebten Kneipenstraße - doch neuen Messungen zufolge ist es auf der Feiermeile leise genug. Der Geräuschpegel in der Gustavstraße habe während der Messungen in allen Nächten stets unter 60 Dezibel gelegen - also unter der Schwelle für gesundheitsschädlichen Lärm, sagte ein Sprecher des Ordnungsamts am Freitag. Der Lärm, der nur von den Gaststätten ausgegangen sei, habe sogar stets unter 45 Dezibel gelegen. "Damit ergibt sich, dass eine achtstündige Nachtruhe für Anwohner gewährleistet ist", sagte der Sprecher. Mit den Messungen wollte die Stadt zeigen, dass vom Gericht gestellte Bedingungen in der Gustavstraße erfüllt werden.



Seit Jahren gibt es einen juristischen Streit um den Lärm auf der Straße, die von zahlreichen Kneipen gesäumt ist. Letztlich entschied der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, Fürth könne an Wochenenden und vor Feiertagen die Sperrzeit für Außenflächen von 22.00 Uhr auf 23.00 Uhr verlängern - wenn sichergestellt sei, dass dann auch wirklich acht Stunden lang Nachtruhe herrsche. Diese Regelung verabschiedete dann auch der Stadtrat, doch Anwohner legten dagegen Beschwerde ein.



Der Lärmpegel ist dem Ordnungsamt zufolge an 76 Tagen zwischen Anfang Mai und Ende September durchgehend von 21.00 bis 8.00 Uhr gemessen worden. "Mit dieser fundierten Analyse bin ich nun optimistisch, dass wir die Verlängerung der Ausschankzeit bis 23.00 Uhr an Wochenenden halten können", teilte Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) mit.