Nach Bluttat in Fürth: Haftbefehl gegen Mitbewohner erlassen

Dies gab die Polizei am Samstag bekannt. Bei dem Opfer der Bluttat handele es sich um einen 51 Jahre alten Mann aus Fürth, wie die Beamten berichteten. Er war am Freitag tot in seiner Wohnung gefunden worden. Der 45-jährige Mitbewohner war als Tatverdächtiger noch am Tatort festgenommen worden. Der Tatverdacht gegen den Mitbewohner habe sich zwischenzeitlich erhärtet, berichtete die Polizei am Sonntag. Auch die "Auffindesituation" der Leiche spreche für ein Tötungsdelikt.Der Haftbefehl gegen ihn erging am Samstag, wie ein Polizeisprecher sagte. Es werde weiter ermittelt.