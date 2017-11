Motorrad erfasst Fußgängerin in Fürth

Am Dienstagmittag war ein Motorradfahrer auf der Schwabacher Straße in Fürth unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Passantin, wie News5 berichtet.



Der genaue Hergang ist dabei unklar. Zunächst ging die Polizei davon aus, dass der Biker aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verlor, ins Schlingern geriet und schließlich auf die Straße stürzte. Dabei flog das Motorrad auf den Gehweg und erfasste dort eine circa 40 Jahre alte Passantin. Diese wurde dabei unter ein Auto geschleudert, wo sie bewusstlos liegen blieb.



Nachdem der Feuerwehr sie befreit hatte, brachte der Rettungsdienst die Passantin in ein Krankenhaus, nach ersten Informationen ist Lebensgefahr bei ihr nicht auszuschließen. Im späteren Verlauf der Unfallermittlung kam jedoch auch die Vermutung auf, dass die Frau auf die Straße gerannt sei und dort vom Motorrad erfasst wurde. Der Biker selbst wurde lediglich leicht verletzt. Während den Rettungsarbeiten kam es zu Behinderungen im Straßenverkehr, der Sachschaden blieb gering.