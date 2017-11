Mehrere Einbrüche in Fürth: Polizei fasst 16-Jährigen nach Einbruch in Schule

Gegen 6.00 Uhr am Montag hatte laut Polizeimeldung ein Angestellter der Otto-Lilienthal-Schule den jugendlichen Einbrecher im Schulgebäude überrascht und die Polizei alarmiert. Der 16-Jährige flüchtete zwar zunächst, konnte jedoch kurz darauf in Tatortnähe von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Fürth festgenommen werden.



Bei dem Einbruch war der Tatverdächtige gewaltsam in das Schulhaus eingedrungen und hatte dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Aus mehreren Büroräumen der Schule entwendete er anschließend Bargeld. Die Polizeibeamten fanden bei dem festgenommenen 16-Jährigen einen entsprechenden Bargeldbetrag.



Jugendlicher gesteht mehrere Einbrüche

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth übernommen. Im Rahmen seiner Vernehmung gestand der Jugendliche, seit Mitte Oktober dieses Jahres mehrere Einbrüche begangen zu haben. Im Bereich der Vacher Straße sei er mehrfach in verschiedene Geschäfts- und Büroräume eingedrungen und habe Bargeld sowie ein Notebook erbeutet. Da er für die Taten einen ebenfalls 16-jährigen Komplizen benannte, richtet sich der Tatverdacht in den zugehörigen Ermittlungsverfahren nun gegen die beiden Jugendlichen.

Die Ermittler überprüfen außerdem, ob das Duo für weitere Einbrüche im Bereich rund um die Vacher Straße in Frage kommt.