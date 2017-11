Medizinische Ursache: Fahrer verursacht Unfall in Fürth und muss wiederbelebt werden

Am Sonntagvormittag ereignete sich im Steiner Ortsteil Unterweihersbuch ein Verkehrsunfall, wie News 5 berichtet.Ein Senior fuhr mit seinem roten Kleinwagen auf dem Eichenweg, als er aus bislang noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Daraufhin fuhr er über eine Wiese und kam schlussendlich an gelagerten Heuballen, vor einem Garagenhof, zu stehen.Durch die First Responder der Feuerwehr Stein wurde der Fahrer aus seinem Kleinwagen gerettet und sofort wiederbelebt. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Nach unbestätigten Informationen liegt eine medizinische Ursache dem Unfallgeschehen zugrunde.Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Durch die Feuerwehr Stein wurde die Unfallstelle weiträumig abgesperrt und der Verkehr umgeleitet