Mann verletzt in Roßtal seine Frau im Streit mit einem Messer

Ein Streit zwischen einem Ehepaar ist am Freitagabend in Roßtal eskaliert, teilte die Polizei mit. Eine 25-Jährige wurde schwer verletzt.



Die Eheleute gerieten gegen 18.30 Uhr in ihrer gemeinsamen Wohnung im Ortsteil Weitersdorf in Streit. Der 31-Jährige soll dann seine 25 Jahre alte Frau angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt haben. Nachdem sich die Frau zu Nachbarn flüchten konnte, kam sie mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach ärztlicher Auskunft nicht.



Die verständigten Polizeibeamten fanden den Mann bewusstlos in der Wohnung vor. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachte sich der 31-Jährige nach der Tat selbst lebensbedrohliche Stichverletzungen bei. Er befindet sich derzeit in stationärer intensivmedizinischer Behandlung.



Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den 31-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.