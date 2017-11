Mann tritt in Fürth gegen mehrere geparkte Autos

Ein Mann hat am Samstagabend in Fürth mehrere Autos in der Kapellenstraße beschädigt, teilte die Polizei mit. Ein Passant beobachtete den 25-Jährigen bei der Tat.



Der 25-Jährige trat offenbar kurz zuvor mit seinen Füßen auf insgesamt sechs geparkte Fahrzeuge ein. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Auf den Fahrzeugen hinterlassene Schuhabdruckspuren waren mit dem Profil der Schuhe des 25-Jährigen identisch.



Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung. Der 25 Jahre alte Mann konnte von der Polizei festgenommen werden. Gegen den alkoholisierten Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Er hatte 1,3 Promille intus.