Mann stürzt vom Balkon in Fürth und stirbt

Ein 55-jähriger Mann ist Freitagnacht vom Balkon seiner Wohnung in der Fürther Südstadt gefallen. Noch vor Ort erlag er seinen lebensgefährlichen Verletzungen, meldet das Polizeipräsidium Mittelfranken.



Der 55-Jährige hatte sich laut Polizeiangaben kurz nach 23 Uhr aus seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Herrnstraße ausgesperrt. Er habe daraufhin seinen Nachbarn (49) aufgesucht, um von dort aus in seine Wohnung zu gelangen. Der Versuch vom Fenster der Nachbarwohnung auf seinen Balkon zu springen endete jedoch äußerst tragisch. Der Mann stürzte rund acht Meter in die Tiefe und blieb lebensgefährlich verletzt im Hinterhof liegen.



Die Wiederbelebungsversuche des eingetroffenen Notarztes zusammen mit dem Rettungsdienst blieben erfolglos. Der 55-Jährige verstarb noch vor Ort.