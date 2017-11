Mann stirbt nach schwerer Kollision bei Langenzenn

Offizielle Polizeimeldung vom Sonntag:



Erste Informationen von Rettungskräften vor Ort beschreiben den Unfallhergang wie folgt:Ein 55-Jähriger war in der Nacht zum Samstag auf der St2252 von Wilhermsdorf in Richtung Langenzenn unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr die Fahrerin eines BMW ebenfalls auf der Staatsstraße in die Gegenrichtung. Auf Höhe von Heinersdorf kam der 55-Jährige mit seinem Opel Astra aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal so massiv, das beide Türen der Fahrerseite des Opels vom Auto gerissen wurden. Der Mann schleuderte mit seinem Fahrzeug von Fahrbahn und stürzte eine etwa vier Meter tiefe Böschung hinab. Der BMW kam durch den massive Aufprall ebenfalls ins Schleudern und prallte in Folge dessen noch gegen einen weiteren Opel, der mit zwei jungen Frauen besetzt war und ebenfalls in Richtung Langenzenn unterwegs gewesen ist. Anschließend schleuderte der BMW ebenso etwa drei Meter eine Böschung hinab.Für die alarmierten Einsatzkräfte war auf der Staatsstraße ein reines Trümmerfeld vorzufinden. Für den 55-jährigen Opel Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Frau aus dem BMW erlitt bei der Kollision schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Die zwei jungen Frauen aus dem zweiten Opel wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.Rund 60 Einsatzkräfte waren an den Rettungs- und Bergungsarbeiten beteiligt. Die Staatsstraße 2252 war zwischen Langenzenn und Wilhermsdorf rund vier Stunden komplett gesperrt.Am Freitagabend (15.04.2016) ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall bei Langenzenn (Lkrs. Fürth). Ein 55-jähriger Mann verstarb noch am Unfallort.Gegen 23:30 Uhr befuhr der 55-Jährige mit seinem Pkw Opel Astra die Staatsstraße 2252 von Wilhermsdorf in Fahrtrichtung Langenzenn. Kurz vor der Kreuzung Meiersberger Straße geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden BMW. Der BMW wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Straße geschleudert. Die 53-jährige Fahrerin des BMW wurde hierdurch mittelschwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.Der Opel Astra kam nach dem Aufprall quer auf der Staatsstraße zum Stehen. Ein ebenfalls in Fahrtrichtung Langenzenn fahrender Pkw Opel Coupe, bemerkte das querstehende, nun unbeleuchtete, Fahrzeug zu spät und kollidierte mit diesem. Dadurch wurde der Opel Astra von der Fahrbahn in den Straßengraben geschleudert.Die 32-jährige Opel Coupe Fahrerin, sowie deren 25-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt und wurden in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Der 55-jährige Fahrer des Opel Astra wurde durch das Unfallgeschehen so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.Der entstandene Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Die Staatsstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme für mehrere Stunden komplett gesperrt.Auf Ordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger mit der Klärung der Unfallursache beauftragt.