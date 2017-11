Mann raubt Frau in Fürth die Handtasche und verletzt sie

Eine Frau ist am frühen Dienstagmorgen in Fürth von einem Mann ausgeraubt woden. Sie wurde leicht verletzt, teilte die Polizei mit.



Die Frau war gegen 02:25 Uhr in der Leyher Straße unterwegs, als ein bislang noch unbekannter Mann von hinten herantrat und ihr versuchte die Handtasche zu entreißen. Die Frau schrie laut um Hilfe und versuchte ihre Tasche festzuhalten. Der Mann versetzte ihr einen Schlag, so dass sie die Tasche losließ. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Jakobinenstraße.



Bei dem Angriff erlitt die Frau leichte Verletzungen. In der Handtasche befanden sich neben Bargeld und Ausweis weitere persönliche Gegenstände. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Räuber bislang noch nicht ermittelt werden.





Beschreibung:

Etwa 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige, athletische Figur, trug eine dunkle Jacke.



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 entgegen.