Männer entwenden mit "Wechseltrick" Bargeld in Autohaus in Fürth

Unbekannte haben am Mittwoch ein Autohaus im Fürther Stadtgebiet betreten und mit einem Trick Bargeld gestohlen, teilte die Polizei mit. Die Fürther Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 11 Uhr baten zwei Männer in dem Autohaus darum, verschiedene Geldscheine tauschen zu dürfen. Hierbei gaben sie an, Sammler zu sein und bestimmte Seriennummern, vor allem auf größeren Geldscheinen, zu suchen. Nachdem verschiedene Geldscheine vorgelegt wurden und die angeblich gesuchten Seriennummern nicht vorhanden waren, verließen die Unbekannten das Autohaus.



Kurz darauf fehlten mehrere Hundert Euro Bargeld.





Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Circa 45 - 50 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlanke Figur, leicht dunkler Teint, arabisches Aussehen, Kinnbart, dunkle, grau-melierte kurze Haare, war mit heller/bräunlicher Jacke und heller Hose bekleidet, sprach gutes Englisch.



Täter 2: Circa 40 - 50 Jahre alt, arabisches Aussehen, sehr kurze dunkle grau-melierte Haare, trug helle Oberbekleidung.



Unter Umständen wurden die Männer in weiteren Geschäften in Fürth oder Nürnberg in gleicher Art aktiv. Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu den Tätern oder möglichen weiteren Tatorten unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



In diesem Zusammenhang warnt die Kriminalpolizei vor dem oben beschriebenen so genannten "Wechseltrick".





Tipps der Polizei:

- Zeigen Sie niemals Ihnen unbekannten Menschen eine größere Geldmenge oder geben diese gar aus der Hand.

- Verweigern Sie das Wechseln von größeren Mengen Bargeld.

- Menschen, die sich nach bestimmten Seriennummern auf

Geldscheinen ihres Bargeldbestandes erkundigen, sind in der Regel als unseriös einzustufen. Gehen Sie nicht darauf ein.

- Sollten in Ihrem Unternehmen oder Ladengeschäft Menschen kommen, die auf die Täterbeschreibung passen oder sich auffällig verhalten, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei über den Notruf (110).