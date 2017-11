Leichenfund in Fürth: Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus

Am Montagnachmittag wurde in der Fürther Südstadt eine männliche Leiche gefunden. Wie die Polizei mitteilte, ist nach dem heute vorliegenden Obduktionsergebnis ein Gewaltdelikt als Todesursache wahrscheinlich.



Gegen 17.15 Uhr war der Tote im Dachgeschoss eines seit mehreren Jahren leer stehenden Wohngebäudes in der Schwabacher Straße 53 in Fürth aufgefunden worden. Nachdem die Todesursache zunächst noch unklar war, ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft eine Obduktion des Toten an. Die weiteren Ermittlungen zur Todesursache übernahm noch am Montagabend die Kriminalpolizei Fürth.



Leiche konnte noch nicht identifiziert werden

Der Tote selbst konnte noch nicht identifiziert werden. Das Alter des Mannes schätzt die Polizei zwischen 50 und 60 Jahren. Er lag offenbar schon mehrere Tage in dem Anwesen. Nach polizeilichen Erkenntnissen steht das Haus seit mehreren Jahren leer und wird zeitweise auch von Obdachlosen als Nachtlager genutzt.



Polizei sucht Hinweise

Die Kriminalpolizei Fürth bittet deshalb um Hinweise über verdächtige Beobachtungen, insbesondere zu Personen, die das Haus betreten oder verlassen haben. Diese nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Nürnberg unter der Telefonnummer 0911/21123333 entgegen.