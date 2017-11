Lebensgefährliche Tritte gegen den Kopf: Polizei sucht weiter Zeugen in Fürth

Was war geschehen?





Täterbeschreibung



Nachdem ein Passant am 27. Dezember in Fürth zusammengeschlagen worden ist, liegt der Polizei nun eine genaue Täterbeschreibung vor. Das teilte die Polizei mit.Ein 25-Jähriger hielt sich am 27. Dezember gegen 6.30 Uhr vor einer Diskothek in der Waldstraße auf. Plötzlich und aus noch unbekannten Gründen standen zwei unbekannte Männer vor ihm. Einer davon schlug ihn nieder. Selbst als der Geschädigte am Boden lag, ließ er nicht von ihm ab und trat gegen seinen Kopf. Danach flüchteten beide Männer.Ein herbeigerufener Notarzt stellte lebensgefährliche Kopfverletzungen fest und veranlasste nach Erstbehandlung die umgehende Einlieferung in ein Krankenhaus. Der Geschädigte ist noch immer in stationärer Behandlung. Seine Verletzungen sind nach wie vor sehr schwer.Über die Auswertung vorhandenen Videomaterials konnten verbesserte Beschreibungen der mutmaßlichen Täter sowie deren Fluchtrichtung ermittelt werden:1. ca. 30 Jahre alt, ca. 165 - 175 Zentimeter groß, kräftiger Körperbau, leichter Bauchansatz, kurze, blonde beziehungsweise hellbraune, möglicherweise schüttere Haare, insgesamt dunkel gekleidet, schwarze Jacke.2. Ca. 30 Jahre alt, ca. 180 - 190 Zentimeter groß, schlank, weißes Oberteil mit darüber liegendem dunklen Oberteil beziehunsgweise. Jacke. Inzwischen steht auch fest, dass der zweite Mann nicht an den Tathandlungen beteiligt war!Beide Männer rannten nach der Tat von der Waldstraße nach rechts in die Höfener Straße.Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 049/911 2112-3333.