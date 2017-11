Landkreis Fürth als besonders fahrradfreundlich ausgezeichnet

Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) übergab ihnen am Montag in München das Zertifikat "Fahrradfreundliche Kommune in Bayern". Ingolstadt etwa habe zahlreiche Abstellanlagen für Fahrräder gebaut und einen "Mängelmelder" eingerichtet. "Dieser Melder ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern, direkt und schnell Schadstellen an die Stadtverwaltung melden zu können. Das fördert natürlich die Bereitschaft, die Infrastruktur auch zu nutzen", sagte Herrmann.



Der Landkreis Fürth übernehme beim Thema Radverkehr die Koordination und regele den Austausch mit den Kommunen. Und Landshut habe ein überzeugendes Radverkehrskonzept vorgelegt und wolle einen stärkeren Fokus auf Radler in Baustellen legen. Außerdem wolle die Stadt weitere Einbahnstraßen für Fahrradfahrer öffnen.



Um sich "fahrradfreundlich" nennen zu dürfen, müssen sich die Preisträger von einer Expertenkommission der der "Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern" (AGFK) testen lassen. Als erste bayerische Stadt erhielt 2013 Nürnberg die Auszeichnung. Inzwischen gibt es zehn Kommunen, die ihre Fahrradfreundlichkeit auf diese Weise unter Beweis gestellt haben.