Landkreis Fürth: Wertvolle Grabfiguren gestohlen

Bislang Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen 15.02.2016 und 18.02.2016 von einem Friedhof in Roßtal (Landkreis Fürth) zwei Bronzefiguren. Von einem Friedhof in Stein (Landkreis Fürth) wurde zwischen 18.02.2016 und 21.02.2016 ebenfalls eine bronzene Grabfigur gestohlen.



Die beiden Engelsfiguren in Roßtal stammen von zwei Gräbern im Friedhof an der Buchschwabacher Straße. Sie sind ca. 40 cm hoch und jeweils rund 700 Euro wert (Abb. 1 und 2).



Die Grabfigur vom Steiner Friedhof am Martin-Luther-Platz ist dem Geschädigten zufolge über 100 Jahre alt, ca. 160 cm groß und rund 150 kg schwer (Abb. 3) Der Wert soll sich auf über 10.000 Euro belaufen.



Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Fürth geführt. Für die Beamten ist von Interesse, wer in den Friedhöfen oder in deren Umfeld während der Tatzeiträume und auch bereits im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat bzw. wer über den Verbleib der Figuren Angaben machen kann. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112

3333 entgegen.