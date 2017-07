Kreis Fürth: Motorradfahrer erliegt nach Unfall bei Wilhermsdorf seinen Verletzungen

Bereits am Mittwochabend ereignete sich im Fürther Landkreis der Unfall, bei dem der junge Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 21-Jährige starb laut Polizei am Donnerstagnachmittag im Krankenhaus.Am Mittwoch gegen 21.30 Uhr war der junge Mann mit seinem Motorrad auf der Ortsverbindungsstraße von Kreben nach Kichfarrnbach bei Wilhermsdorf unterwegs.Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Bei dem Sturz verlor er seinen Helm und erlitt schwerste Kopfverletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst nach Erlangen in eine Klinik gebracht. Dort erlag der 21-Jährige am Donnerstagnachmittag seinen Verletzungen.Ein von der Staatsanwaltschaft zur Unfallstelle bestellter Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.