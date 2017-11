Kreis Fürth: Frau wird von Zug überrollt und getötet

dpa/dvd

Eine 54-jährige Frau ist in Siegelsdorf bei Veitsbronn (Landkreis Fürth) am Samstag von einem Güterzug überrollt und getötet worden. Der Bahnhof war für mehrere Stunden gesperrt , der Zugverkehr zwischen Nürnberg und Würzburg war unterbrochen.Die Polizei ging nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus, wie ein Sprecher am Nachmittag sagte, es werde weiter ermittelt.Die Frau sei am Morgen an dem Bahnsteig zu Fuß unterwegs gewesen, bevor sie aus zunächst unbekannter Ursache in das Gleisbett fiel. Laut Zeugenaussagen soll ein Ehepaar noch versucht haben, die Frau zu retten. Doch die Eheleute sollen zugeschaut haben müssen, wie die Frau vom Zug erfasst wurde.