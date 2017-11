Drei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall bei Heilsbronn

Am frühen Samstagabend ist es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Raitersaich im Landkreis Fürth und Gottmannsdorf im Kreis Ansbach zu einem schweren Unfall gekommen.Wie die Polizei berichtet, verlor aus noch ungeklärter Ursache der 18-jährige Fahrer in einem Waldstück, von Gottmannsdorf her kommend, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet von der Fahrbahn ab und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Die Freiwillige Feuerwehr befreite ihn und seine Mitfahrerinnen (14 und 18 Jahre) aus dem Wrack. Die drei Schwerverletzten kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser.Nach Polizeischätzung entstand an dem total beschädigten Peugeot ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.Möglicherweise war ein silbernes Fahrzeug an dem Unfallgeschehen beteiligt. Die Polizei bittet deshalb mögliche Unfallzeugen, sich bei der Polizei in Stein zu melden: Telefon 0911/967824-0.