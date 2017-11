Kontrollen: Autofahrer auf Südwesttangente teilweise massiv zu schnell

Die Verkehrspolizisten überprüften am Freitag die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Bereich der Graf-Stauffenberg-Brücke in Richtung Nürnberg im Zeitraum zwischen 8 und 12:00 Uhr.



Hierbei registrierten die Beamten 6059 Fahrzeuge, von denen 97 zu schnell fuhren. Spitzenreiter war eine junge Audi-Fahrerin, welche bei erlaubten 80 km/h mit 139 km/h gemessen wurde. Sie erwartet ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro.



Am Samstag erfolgte die Messung in Richtung Neustadt a. d. Aisch auf Höhe der Gruberstraße im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr. Die Polizisten erfassten 5862 Fahrzeuge, von denen 329 zu schnell waren. Der Schnellste war ein männlicher Porschefahrer, der trotz starkem Regen und Aquaplaning bei erlaubten 80 km/h mit 130 km/h gemessen wurde. Auch ihn erwartet ein Fahrverbot von einem Monat und zwei Punkte in Flensburg. Das Bußgeld beträgt in diesem Fall 320 Euro.



Aufgrund der zum Teil massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen muss auch in Zukunft mit Messungen auf der Südwesttangente und der angrenzenden Bundesstraße 8 gerechnet werden.