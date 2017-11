Knall und Feuer: Flammen aus Haus in Cadolzburg

Kurz nach 15:30 Uhr gab es in dem Anwesen Hinterm Bahnhof einen lauten Knall. Unmittelbar danach loderten Flammen auf einem Balkon.Das Feuer griff auf einen benachbarten Dachstuhl über, der komplett niederbrannte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hunderttausend Euro.Die ersten Ermittlungen der Fürther Kriminalpolizei deuten darauf hin, dass bei Schweißarbeiten auf einem Balkon Dämmmaterial in Brand geraten war. Anschließend explodierte eine Gasflasche. Die Flammen griffen danach auf den Dachstuhl des Nachbargebäudes über.Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürth dauern noch an.