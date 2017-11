Hoher Sachschaden bei Einbruch in Roßtaler Feuerwehrhaus

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in die Halle der Feuerwehr Roßtal im Landkreis Fürth ein. Dabei stahlen sie unter anderem feuerwehrspezifisches Werkzeug im Wert von mehreren Zehntausend Euro und verschwanden.



Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 09 11/2112- 3333 in Verbindung zu setzen.