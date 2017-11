Höchste Geburtenrate in Bayern seit 15 Jahren

Im vergangenen Jahr wurden 118.300 Babys lebend geboren, ein Plus von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte das Landesamt für Statistik am Freitag mit. Damit gab es so viele Geburten wie seit 15 Jahren nicht mehr. Im gleichen Zeitraum starben in Bayern rund 133.500 Menschen, ein Anstieg von 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2015 gab es damit in Bayern so viele Sterbefälle wie seit 1945 nicht mehr. Damals starben 152.977 Personen.



Die Entwicklungen dürften auch auf die wachsende Bevölkerungszahl im Freistaat zurückzuführen sein. Laut dem Landesamt für Statistik lebten im Jahr 2014 rund 12,7 Millionen Menschen, im Jahr 2015 mehr als 12,8 Millionen. Das Plus ist vor allem auf die starke Zuwanderung zurückzuführen: Im vergangenen Jahr zogen 160.000 Menschen aus Bayern fort, 330.000 sind dagegen gekommen.