Hochwertiger Wohnwagen in Buchschwabach gestohlen

Unbekannte Täter haben vermutlich im Zeitraum zwischen dem 29.02.2016, 18:00 Uhr, und dem 01.03.2016, 08:45 Uhr, einen weißen Wohnanhänger der Marke Tabbert Puccini im Wert von ca. 28.000 Euro in Buchschwabach gestohlen. Das teilte die Polizei mit.



Der Anhänger befand sich auf einem Abstellplatz für Kraftfahrzeuge in der Stuttgarter Straße und war für den Verkauf vorgesehen.



Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333.