Haus in Großhabersdorf brennt: Drei Verletzte

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Großhabersdorf (Kreis Fürth) sind drei Menschen verletzt worden. Das Haus brannte aus bislang unbekannter Ursache komplett aus, wie die Polizei in der Nacht zum Karfreitag mitteilte. Die beiden Hausbewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Nachbarin erlitt Verbrennungen, als sie Hilfe leistete. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Ursache des Feuers am Gründonnerstag aufgenommen.