Großhabersdorf: Auto erfasst Frau und verletzt sie schwer

Eine 53-jährige Autofahrerin fuhr kurz nach 13 Uhr auf der Staatsstraße 2245 von Vincenzenbronn (Landkreis Fürth) in Richtung Ansbach.



Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, erfasste sie auf Höhe der Abzweigung zur Nürnberger Straße in Großhabersdorf eine 66-jährige Fußgängerin, welche die Staatsstraße von rechts nach links querte.



Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte die 66-Jährige gegen die Windschutzscheibe und stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn.



Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Nürnberger Krankenhaus. Nach Angaben von Ärzten besteht derzeit keine Lebensgefahr. Die Kraftfahrerin blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Am Auto entstand nach Polizeischätzung ein Schaden von rund 1.500 Euro. Die Staatsstraße war im Bereich der Unfallstelle temporär gesperrt.