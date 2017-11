Greuther Fürth will bei Arminia "Zepter in die Hand nehmen"

Die SpVgg Greuther Fürth reist voller Selbstvertrauen zum nächsten Zweitligakontrahenten Arminia Bielefeld. Nach zwei Siegen nacheinander peilen die Franken im Fußball-Gastspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ein weiteres Erfolgserlebnis an. "Wir müssen unser Selbstvertrauen mitnehmen, dann können wir auf jeden Fall bestehen", sagte Trainer Stefan Ruthenbeck am Donnerstag. "Wir werden das Zepter in die Hand nehmen und auf Sieg spielen."



Bilanz spricht für Greuther Fürth

Ruthenbecks Respekt vor den Bielefeldern ist dennoch groß. Der Neuling verfüge in Fabian Klos und Christopher Nöthe über zwei Angreifer, die Spiele entscheiden können. Von den vergangenen fünf Spielen gegen die SpVgg hat die Arminia allerdings nur eines gewonnen.



Gjasula und Weilandt fehlen

Ruthenbeck wird seine Startelf auf zwei Positionen verändern, Details verriet er nicht. Jürgen Gjasula wird weiter wegen einer Roten Karte fehlen, Tom Weilandt steht wegen angeschwollener Lymphknoten ebenfalls nicht zur Verfügung.