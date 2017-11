Gewaltsamer Tod in Fürth - Polizei bittet mit Bild des Opfers um Hinweise

In der Fürther Südstadt ist am Montag ein 57-Jähriger aus der Obdachlosenszene tot aufgefunden worden. Der Mann ist Erkenntnissen der Polizei zufolge einem Gewaltdelikt zum Opfer gefallen. Die Kriminalpolizei Fürth erhofft sich von der Bildveröffentlichung des Opfers neue Hinweise.Mittlerweile liegt der 12-köpfigen Ermittlungskommission "Villa" ein Beschluss des zuständigen Amtsgerichts zur Bildveröffentlichung vor.Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 57-Jährige in den vergangenen Wochen sowohl in den Stadtgebieten Fürth als auch Nürnberg unterwegs. Dabei spielte er öfters auf einer 12-saitigen Gitarre, die aber lediglich mit sechs Saiten belegt war. Diese Gitarre konnte bislang nicht aufgefunden werden. Der Mann hatte auch den Spitznamen "Tiger" und trug entgegen der Bildveröffentlichung die Haare länger bzw. offen.Die Kriminalpolizei Fürth interessiert nun vor allem, mit welchen Personen der Verstorbene Kontakt hatte bzw. mit welchen Personen er unterwegs gewesen sein könnte oder gesehen worden ist.Aufgrund der kriminalpolizeilichen Ermittlungen sowie der rechtsmedizinischen Untersuchungen dürfte die Tatzeit bereits vor dem Sonntag, 28.02.2016 liegen.Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.