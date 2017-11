Fußgänger in Fürth schwer verletzt - Unfallfahrer flüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer setzte am Sonntag seine Fahrt fort, obwohl er bei einem Verkehrsunfall einen Fußgänger schwer verletzt hatte. Die Verkehrspolizei Fürth sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des Fahrers geben können.



Im Zeitraum zwischen 01:30 und 02:00 Uhr kam es in der Erlanger Straße zu dem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fußgänger, teilt die Polizei mit. Der 28-jährige Mann überquerte auf Höhe der Einmündung Flurstraße die Fahrbahn, als er von einem schwarzen Mercedes der E-Klasse (Baujahr 2004) frontal erfasst wurde. Trotz des Unfalls setzte der Fahrer des Mercedes seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Der angefahrene Fußgänger musste in der Folge stationär in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt werden.



Der schwarze Mercedes verlor das vordere Kennzeichen an der Unfallstelle. Bei der Fahndung konnten Polizeibeamte den Pkw ohne Insassen in der Kapellenstraße im Bereich der Berufsberatungsstelle ELAN auffinden. Das Fahrzeug hatte erhebliche Beschädigungen an der Windschutzscheibe sowie am vorderen Stoßfänger. Zudem konnten zivile Einsatzkräfte zwei Tatverdächtige an der Halteradresse des Mercedes festnehmen. Die beiden 21- und 19-jährigen Männer bestreiten jedoch, mit dem genannten Fahrzeug unterwegs gewesen zu sein.



Die Ermittler suchen nun nach Hinweisen zur Identität des Unfallfahrers. Sie bitten insbesondere darum, dass sich Zeugen, die den Unfall oder das Abstellen des beschädigten Mercedes beobachtet haben, mit der Polizei in Verbindung setzen. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Verkehrspolizei Fürth unter der Telefonnummer 0911/973997-180 entgegen.