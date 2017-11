Fürther wollen Kirchenasyl-Wohnwagen kaufen

Das evangelische Dekanat Fürth plant die Anschaffung eines "Kirchenasylwohnwagens". Wegen Raumnot hätten in der Vergangenheit häufig Anfragen von Unterstützergruppen nach einem Kirchenasyl für einen Flüchtling abgelehnt werden müssen, teilte das Dekanat am Montag mit. Zwei Gemeinden hätten sich bereiterklärt, den Wohnwagen auf ihrem Kirchengrundstück aufzustellen, darüber hatte Dekan Jörg Sichelstiel am Wochenende die Synode informiert. Die geplanten Kirchenasyle würde in jedem einzelnen Fall mit dem Kirchenasylkoordinator der evangelischen Landeskirche, den Ausländerbehörden und dem Bundesamt für Asyl und Flüchtlinge abgestimmt, sagte Sichelstiel.



Die Fürther Protestanten wollen ihr Engagement für Flüchtlinge außerdem mit der Stelle für einen Koordinator der Ehrenamtlichenarbeit für die Asylbewerber verstärken. Gelder für die halbe Stelle erhalte man von der Deutschen Fernsehlotterie, teilte der Dekan mit.



Außerdem sollen in das ehemalige Wohnhaus der Dekanin in Zirndorf neun minderjährige unbegleitete Flüchtlinge einziehen. Die "Kinderarche gGmbH" würde die Trägerschaft übernehmen und die Jugendlichen 24 Stunden am Tag betreuen. Die Zirndorfer Kirchengemeinde will für die jungen Flüchtlinge einen Unterstützerkreis gründen. Bevor diese aber in das Haus einziehen könnten, seien noch baurechtliche Fragen zu klären, hieß es. In der Nachbarschaft gebe es Bedenken gegen die jungen Flüchtlinge. Eine Bürgerinitiative habe gegen die Wohngemeinschaft Unterschriften gesammelt, Kirchengemeinde und Dekanatsausschuss würden aber an dem Projekt festhalten.