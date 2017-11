SpVgg Greuther Fürth: Trainer Ruthenbeck fordert Reaktion von seiner Elf

Trainer Stefan Ruthenbeck fordert beim Fußball-Zweitligist Greuther Fürth Wiedergutmachung für die 2:4-Schlappe bei Arminia Bielefeld. "Ich bin überzeugt, dass wir ein anderes Gesicht zeigen werden", sagte Ruthenbeck am Donnerstag. Die Franken empfangen am Samstagmittag (13.00 Uhr) den 1. FC Heidenheim. "Das Spiel in Bielefeld hat uns nicht gutgetan, aber das Team ist sehr selbstkritisch."



Über den Gegner sagte Ruthenbeck, dass "Heidenheim alles einen Tick besser" könne als die Arminia, und forderte von seinen Spielern eine Reaktion. Personell kann er bis auf die Langzeitverletzten aus dem Vollen schöpfen. Nach einer Rotsperre kehrt Jürgen Gjasula zurück in den Kader, er soll gleich von Anfang spielen.