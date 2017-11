Fürth: Stein fällt auf Arbeiter und verletzt ihn schwer

Am Dienstag gegen 14:45 Uhr befand sich der 19-jähriger Arbeiter laut Polizei in einer Baugrube auf dem Gelände der Hans-Sachs-Schule in Stadeln in Fürth, als sich von der Grubenwand ein großer Stein löste.



Der junge Mann wurde von dem Stein in der Baugrube eingeklemmt und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Feuerwehr konnte den Verunglückten nur mit Hilfe eines Luftkissens aus der Grube bergen. Der Rettungsdienst und ein Notarzt waren zur medizinischen Versorgung vor Ort und transportierten den Arbeiter nach der Bergung umgehend in ein Krankenhaus.



Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen zur Klärung der Unglücksursache aufgenommen