Fürth: Polizei durchsucht Wohnung bei mutmaßlichem Reichsbürger

von DPA

Die Polizei hat in Fürth die Wohnung eines mutmaßlichen "Reichsbürgers" nach Waffen durchsucht.



Es seien mehrere Durchsuchungsbeschlüsse gegen den 46-Jährigen sowie gegen Dritte vollzogen worden, sagte Anita Traud von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Donnerstag. Der Mann stehe im Verdacht, unerlaubt Waffen zu besitzen. Er könne möglicherweise der "Reichsbürger"-Szene zugeordnet werden. Ob in der Wohnung tatsächlich Waffen gefunden wurden, konnte Traud zunächst nicht sagen. Ein Haftbefehl sei nicht erlassen worden.



Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht an und behaupten, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort.