Fürth: Nach Unfall im Mai - Mann im Krankenhaus verstorben

Bereits am 27.05.2016 ereignete sich auf der B14 im Landkreis Fürth ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 74-jährige Fahrer eines Pkws ist nun in einem Krankenhaus an den Folgen des Verkehrsunfalls verstorben.



Gegen 13:15 Uhr befuhr der 74-Jährige die Staatsstraße 2409 von Roßtal kommend in Richtung B14. Dort bog er in die Bundesstraße ein. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Fiat Kleintransporter, der in Richtung Ansbach unterwegs war und von einem 50-jährigen Kraftfahrer gesteuert wurde.



Während der 50-Jährige nur leichte Verletzungen erlitt, kam der 74-jährige Opel-Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus und ist nun an den Verletzungen gestorben. Der Sachschaden betrug seinerzeit rund 10.000 Euro. Beamte der VPI Fürth haben den Sachverhalt aufgenommen.