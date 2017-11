Fürth: Nach Tritt gegen den Kopf das Mobiltelefon geraubt

Um kurz nach 22:30 Uhr gerieten der 36-Jährige und eine Gruppe von vier Personen in der Hans-Schiller-Allee im Fürther Stadtpark aneinander. Während ein Mann eine Frau aus der vierköpfigen Gruppe weiterliefen, gingen die zwei übrigen Männer den auf einer Parkbank sitzenden 36-Jährigen an. Einer der beiden Männer trat dem Geschädigten dabei gegen den Kopf und nahm im Anschluss dessen Mobiltelefon samt Kopfhörern an sich. Die beiden Unbekannten entfernten sich nach der Tat in Richtung der Otto-Seeling-Promenade.



Zu den Tätern konnte der Geschädigte lediglich angeben, dass es sich um dunkel gekleidete Männer im Alter von etwa 20 Jahren gehandelt haben soll. Der Beraubte wurde zur Behandlung seiner Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den beiden flüchtigen Tätern verlief ergebnislos.



Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.