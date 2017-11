Fürth: Eigentümer-Firma der Hotelpyramide weist Vorwürfe zurück

Nach der überraschenden Schließung der Fürther Hotelpyramide durch die Betreiber wegen angeblich gravierender technischer Mängel hat die Eigentümer-Firma der Immobilie die Vorwürfe zurückgewiesen. Der Mietvertrag für das Gebäude sei dem Betreiber-Ehepaar 2015 wegen der Nichteinhaltung vertraglicher Verpflichtungen gekündigt worden, sagte Katrin Petersen von der Berliner Immobilienfirma Grand City Property am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Hoteliers seien auf Räumung des Gebäudes verklagt worden, um das Hotel neu positionieren zu können.Die Betreiber der Pyramide hatten am Dienstag nach 22 Jahren das Aus des imposanten Hotels erklärt. Als Grund nannten sie, dass der Eigentümer Mängel nicht beseitige, die zum Teil Auswirkungen auf die Sicherheit und Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter haben könnten.Petra Erras, die mit ihrem Mann Heribert das Hotel seit 1994 betrieb, bestätigte am Mittwoch die Räumungsklage. "Nachdem die von uns auf 18 Din-A4-Seiten aufgelisteten Mängel vom Eigentümer nicht beseitigt wurden, zum Teil seit Jahren nicht, haben wir von unserem Recht Gebrauch gemacht, Miete zurückzubehalten - daraufhin ist eine Flut von fristlosen Kündigungen und schließlich die Räumungsklage gekommen." Im Juni sei ein Vergleich vor Gericht gescheitert.Laut den Hoteliers funktioniert etwa die Brandschutztechnik im einzig vorhandenen Rettungsweg nicht richtig. Aus Wasserhähnen komme braunes Wasser, weil Leitungen rosteten. "Wir mussten die Notbremse ziehen, weil wir als Betreiber des Hotels haftbar gemacht werden könnten, wenn etwas passiert", hatte Heribert Erras am Dienstag gesagt. Die Vorwürfe entsprächen nicht den Tatsachen und vermittelten bewusst einen falschen Eindruck, teilte Grand City Property dazu mit.Ordnungs- und Gesundheitsamt hatten das Gebäude laut des Fürther Wirtschaftsreferenten Horst Müller (CSU) überprüft. Es seien Mängel festgestellt worden, die aber keinen Anlass für eine umgehende Schließung des 4,5-Sterne Hotels gegeben hätten.