Fürth: Betrunkener wirft Flaschen aus dem sechsten Stock auf Passanten

Ein deutlich alkoholisierter Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Fürther Südstadt bewarf am Samstagnachmittag mehrere Passanten mit Flaschen. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und in einer Polizeizelle untergebracht. Dies berichtet die Polizei.



Gegen 13:00 Uhr erreichten die Polizei mehrere Anrufe. Darin teilten Zeugen mit, dass aus dem sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Herrnstraße Flaschen flogen. Zahlreiche Passanten seien schon ausgewichen, um nicht verletzt zu werden.



Als die Streife der PI Fürth eintraf, lagen auf der Straße etliche Scherben. Der Bewohner, ein 43-jähriger Fürther, wurde in der Wohnung angetroffen und festgenommen. Es besteht der Verdacht der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Angaben machte der Betrunkene nicht.



Auf Grund seines deutlich alkoholisierten Zustandes wurde der Mann zur Dienststelle gebracht und in Gewahrsam genommen. Ein Richter ordnete zudem eine Blutentnahme an. Nach seiner Ausnüchterung durfte der 43-Jährige die Polizei wieder verlassen.



Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Personen, die ebenfalls durch das Handeln des Mannes gefährdet wurden (z. B. den Flaschen ausgewichen sind), werden gebeten, sich mit der PI Fürth unter der Telefonnummer 09 11 75 90 5-0 in Verbindung zu setzen.