Fürth: 51-Jähriger fährt betrunken bei Polizei vor um Anzeige zu erstatten

Wegen einer Unfallflucht sprach er vor, wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung wurde er angezeigt: Der Besuch eines 51-Jährigen bei der Polizei in Fürth lief anders, als der Mann erwartet hatte.



Bereits am Mittwoch soll nach Angaben des 51-Jährigen sein Auto am Fischerberg im Fürther Stadtteil Stadeln von einem Unbekannten angefahren worden sein. Deshalb fuhr er am Donnerstag zur Dienststelle der Verkehrspolizei in Fürth und erstattete Anzeige.



Ordnungsgemäß nahmen die Beamten den Sachverhalt auf. Dabei bemerkten sie aber erheblichen Alkoholgeruch. Da der Mann mit dem Auto vorgefahren war, wurde auf freiwilliger Basis ein Alkoholtest durchgeführt. Das Gerät zeigte dabei zur Überraschung des Mannes einen Wert von mehr als 0,5 Promille.



Nach seiner Anzeigeerstattung untersagten ihm die Beamten die Heimfahrt. Zudem leiteten sie ein Bußgeldverfahren gegen ihn ein.



Auch wenn der Besuch anders lief, als erwartet: Die Polizei sucht Zeugen, die am 17.05.2017 zwischen 08.30 Uhr und 17.30 Uhr Beobachtungen im Zusammenhang mit der Beschädigung des Autos am Fischerberg gemacht haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Fürth unter der Telefonnummer 09 11 97 39 97 - 171 in Verbindung zu setzen.