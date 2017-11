Fürth: 47-Jähriger nach Ausweichmanöver mit Moped schwer verletzt

Eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin verursachte am Donnerstagnachmittag in Fürth einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Fürth sucht Zeugen.



Die Frau befuhr gegen 15.45 Uhr die Feldstraße in Richtung Finkenschlag. An der Kreuzung mit der Friedrich-Ebert-Straße missachtete sie die Vorfahrt eines von links auf der Friedrich-Ebert-Straße heranfahrenden Mofas. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, musste dieser bremsen und ausweichen. Hierbei stürzte der 47-Jährige und verletzte sich schwer. An seinem Zweirad entstand nach Polizeischätzung ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die Unbekannte hielt zunächst an, fuhr dann aber unter einem Vorwand weiter. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.



Bei dem Fahrzeug der Unfallverursacherin soll es sich um einen schwarzen oder dunkelgrauen Pkw der Marke Seat handeln. Zeugen konnten das Teilkennzeichen FÜ-NE ablesen.



Die Frau wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, schlank, europäisches Aussehen, glatte blonde schulterlange Haare.



Die Verkehrspolizei Fürth bittet die beiden bislang unbekannten Ersthelfer sowie weitere Unfallzeugen sich unter der Rufnummer 0911/973997-171 zu melden.