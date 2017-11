Fürth: 26-Jähriger beim Handyspielen ausgeraubt

Der 26-Jährige war am Freitag gegen 22.20 Uhr alleine in Fürth Am Kieselbühl in Richtung einer Waldeinmündung unterwegs und nutzte dabei sein Smartphone für ein mobiles Handyspiel.



Nach Angaben der Polizei blieb das wohl von den Tätern offenbar nicht unbemerkt. Sie packten den jungen Mann von hinten und nahmen ihn in den Schwitzkasten. Sie versuchten dem 26-Jährigen das Smartphone zu entreißen, forderten ihn auf sein Geld herauszugeben, scheiterten aber an seiner Gegenwehr und flohen.



Dem Opfer war es gelungen, sich aus der Umklammerung zu befreien, wegzulaufen und mit Hilfe eines Jugendlichen die Polizei zu verständigen. Diese löste sofort eine Fahndung nach den Tätern aus, konnte sie aber nicht mehr antreffen.



Laut den Schilderungen des Geschädigten sollen die Männer mutmaßlich mit einem Auto geflüchtet sein und er konnte leider nur einen von ihnen näher beschreiben.



Es soll sich um einen ca. 20-Jährigen mit einer Körpergröße von 1,90 Metern gehandelt haben. Er trug zur Tatzeit einen hellen Pullover mit unbekanntem Muster, eine helle Jeanshose und hatte einen sogenannten "Undercut". Eine Frisur bei der das Haar seitlich und hinten kurz rasiert ist, aber das Deckhaar am oberen Kopf lang getragen wird.



Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern, machen können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen. Die Nummer des Hinweistelefons lautet (0911) 2112 3333.