Fünf Verletzte nach Vollbremsung von Linienbus

Fünf Fahrgäste eines Linienbusses haben am Donnerstagmittag Verletzungen erlitten, nachdem der Bus eine Vollbremsung in der Hardstraße in Fürth hinlegen musste.



Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 41-Jährige mit ihrem Seat die Hardstraße in Richtung Soldnerstraße. Beim Linksabbiegen in ein Grundstück übersah die Pkw-Fahrerin einen entgegenkommen Omnibus.



Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete dessen 45-jähriger Fahrer umgehend eine Vollbremsung ein. Er brachte den Bus kurz vor dem Pkw zum Stehen.



Durch das abrupte Verzögern kamen mehrere Fahrgäste zu Fall. Der Rettungsdienst brachte einen 78-Jährigen mit Verdacht auf mittelschwere Verletzungen in ein Nürnberger Krankenhaus. Weitere vier Fahrgäste im Alter zwischen 11 und 84 Jahren wurden im Fürther Klinikum ambulant behandelt.



Gegen die Pkw-Fahrerin wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.