Frontalkollision bei Cadolzburg: Autofahrer stirbt

Wie die Polizei mitteilt, ist am Donnerstag Vormittag ein Autofahrer auf der Staatsstraße zwischen Cadolzburg und Ammerndorf in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengeprallt. Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte nur noch tot geborgen werden. Der Fahrer des Lkw blieb nach ersten Informationen unversehrt, erlitt jedoch einen Schock. Die Straße musste gesperrt werden.