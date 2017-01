Frau in Fürther Schwimmbad sexuell belästigt

Ein 28-Jähriger hat am Mittwochabend in einem Fürther Freizeitbad eine Schwimmerin sexuell belästigt. Der Mann konnte noch vor Ort von der Polizei festgenommen werden.



Nach Auskunft der Geschädigten sprach sie der 28-Jährige kurz vor 20.45 Uhr im Schwimmbecken an. Er bat die Frau, ihm das Schwimmen beizubringen. Während sie ihm daraufhin einen Schwimmzug erklärte, berührte sie der Mann in schamverletzender Weise mit seiner Hand, berichtet die Polizei.



Die Dame vertraute sich daraufhin einem Angestellten des Bades an, der die Polizei verständigte. Eine Streife der Polizeiinspektion Fürth nahm den 28-Jährigen fest. Die Beamten brachten ihn zur Dienststelle und leiteten ein Strafverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Fürther Kriminalpolizei.