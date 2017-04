Frau fährt 16-Jährige in Fürth an und flieht - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag fuhr eine bislang unbekannte Autofahrerin eine 16-jährige Fußgängerin im Stadtteil Am Ronhof an und flüchtete. Das teilt die Polizei mit und bittet um Zeugenhinweise.



Kurz nach 16 Uhr wollte die Jugendliche die Friedenstraße in Richtung Poppenreuther Straße überqueren. Eine ältere Frau war gleichzeitig mit ihrem blauen Kleinwagen in der Friedenstraße unterwegs und hielt an der Einmündung zur Erlanger Straße an.



Als die Fußgängerin die Friedenstraße überquerte, startete auch die Autofahrerin und fuhr die 16-Jährige an. Diese erlitt dabei leichte Verletzungen.



Die Autofahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und setzte ihre Fahrt in Richtung Ludwigsbrücke fort. Die Fürther Verkehrspolizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.



Die Unfallfahrerin und mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 -

973 997 171 in Verbindung zu setzen.