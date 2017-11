Flugblätter gegen IG Metall - Playmobil wehrt sich gegen Vorwürfe

In Geobra-Werken waren IG-Metall-kritische Handzettel aufgetaucht . Diese seien von ehemaligen Betriebsratsmitgliedern beziehungsweise Mitarbeitern ohne Kenntnis der Unternehmensleitung erstellt und verteilt worden, kommentierte eine Firmen-Sprecherin am Freitag am Firmensitz in Zirndorf bei Nürnberg. "Die Flugblatt-Aktion ist Ausdruck freier Meinungsäußerung unserer Arbeitnehmer, auf die die Unternehmensleitung keinen Einfluss nimmt."Reiner Gehring von der IG Metall Westmittelfranken hatte Geobra-Brandstätter zuvor vorgeworfen, von der Aktion im Vorfeld gewusst und diese toleriert zu haben. Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.Die Flugblätter zeigen ein sinkendes Schiff unter der Flagge der IG Metall. Auf dem Segel sind die Logos von AEG, Metz, Grundig und MAN zu sehen - Firmen, die in der Vergangenheit in die Krise geraten waren. Ein Playmobil-Schiff unter der Flagge Geobra segelt in ruhigem Gewässer. Darunter heißt es: "Geobra ist beitragsfrei auf einem guten Kurs. Die IG-Metall hat schon einige Schiffe "absaufen lassen" trotz Tarifvertrag und einer Schatztruhe voller Mitgliedbeiträge!"Hintergrund des Streits, der sich an dem Flugblatt entfacht hat, ist unter anderem eine Betriebsratswahl aus dem Jahr 2014, die wiederholt werden muss. Die IG Metall hatte die Wahl angefochten und vom Bundesarbeitsgericht Recht bekommen.